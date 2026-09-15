La crítica Maestre al modelo de Sanidad de Ayuso: "Para que funcione, tienen que aumentar la listas de espera y a la vez maquillarla"

El hospital Ramón y Cajal de Madrid ha rebajado la gravedad de los pacientes en lista de espera para cumplir los objetivos de productividad, según ha revelado El País. Al periodista Antonio Maestre no le sorprende, y así lo explica en Al Rojo Vivo.

El hospital Ramón y Cajal de Madrid ha rebajado la gravedad de los pacientes en lista de espera para cumplir los objetivos de productividad, según ha revelado El País. Luis Alberto Martos, el cirujano que ha destapado esta "manipulación" ha hablado con laSexta y ha apunta a "criterios políticos o económicos".

Esto no le sorprende para nada al periodista Antonio Maestre y así lo asegura y denuncia contundente en Al Rojo Vivo: "Que nadie se escandalice, porque este es el modelo de Ayuso para la Comunidad de Madrid. De hecho, para que el modelo funcione tiene que aumentar las listas de espera y a la vez maquilladas, porque si no, la rueda no funciona".

Y esta rueda que "Ayuso incentiva para que Quirón cobre más y luego para que su novio se pueda comprar un ático con el dinero que factura de Quirón", critica Maestre, funciona de esta forma:

"Quirón cobra más por pacientes que se hacen pruebas diagnósticas o tienen citas con especialistas fuera de su zona. Es decir, si yo vivo en Fuenlabrada y a mí no me dan cita con él con el especialista, ni me dan cita para una prueba diagnóstica en esta ciudad, me dicen: 'Si te vas a San Sebastián de los Reyes, a un hospital que gestiona Quirón, ahí sí te puedes hacer la prueba. Y Quirón cobra más por ello, porque es un paciente fuera de zona y supuestamente está ayudando a eliminar la lista de espera".

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