Lucía Méndez, sobre la trama de Santos Cerdán: "Sánchez y el PSOE pueden hacer como si no fuera verdad, pero tendrán que explicar por qué no sabían nada"

"Es un día muy malo para el PSOE pero también para el país en general, porque esto demuestra que hay una cierta corrupción sistémica", afirma la periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez, después de conocer que el juez ha dejado en libertad provisional a Santos Cerdán, por considerar ya "mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, una vez publicado el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre su patrimonio.

Un informe donde se refleja que la trama que presuntamente Santos Cerdán lideraba en Navarra cobraba mordidas del 2% por cada contrato de obra pública amañado.

Además de esto, la periodista afirma ser también un "día malo" porque hemos sabido que el fiscal ha pedido 20 años para José Luis Ábalos, para "un secretario de Organización del PSOE que defendió la moción de censura (contra Rajoy) en contra de la corrupción".

Así, señala Méndez que "Sánchez y el PSOE pueden hacer como si no fuera verdad pero no van a poder conseguirlo", así que "tendrán que explicar por qué nadie se enteró de todo esto que estaba pasando", concluye la periodista. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

