Del 0 al 10, ¿cómo de demoledor es el informe de la UCO sobre Santos Cerdán? "Un 15": el análisis de Miguel Ángel Campos

Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser, desglosa con detalle el nuevo informe de la UCO sobre el que fuera secretario de Organización del PSOE. En el vídeo, los detalles.

De 0 a 10, el nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán es un "15 de demoledor para Santos Cerdán", asegura contundente el periodista de Cadena SER, Miguel Ángel Campos, insistiendo en un nuevo indicio muy importante: Santos Cerdán tenía efectivamente un 45% de Servinabar, la empresa de Antxon Alonso.

Esto es, "él, Santos Cerdán, era Servinabar y por eso tenía tarjeta de la empresa y tanto Antxon como Santos Cerdán hacían uso de ella para sus gastos", argumenta Campos, añadiendo un dato revelador de la UCO: "Cuando Karmele y Antxon se quejan de los gastos, no se quejan porque sean excesivos, sino porque se notaban demasiado, que no estaban siendo discretos".

Tras haber enumerado todos los hallazgos de este nuevo informe de la UCO, Campos se muestra tajante: "Nos encontramos ante una organización criminal liderada por Santos Cerdán, que era Servinabar junto a Acciona, para depredar lo público. Primero en Navarra y finalmente en el ministerio Transportes". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

