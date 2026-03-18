Lucía Méndez señala que hay algo "un poco raro" en las denuncias de los expulsados de Vox: "Abascal era el mismo entonces que ahora"

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, analiza en este vídeo las acusaciones de varios exdirigentes y críticos de Vox hacia la cúpula del partido. En el vídeo, todos los detalles.

Los problemas le crecen al líder de Vox, Santiago Abascal. Los purgados de Vox dan un paso más para recuperar el partido y exigen la celebración de un congreso extraordinario y García-Gallardo, exlíder del partido en Castilla y León, acusa a Abascal de recibir "un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer".

Por otro lado, 'La Razón' publica que Vox estaría monetizando los datos privados de los afiliados vendiéndoles cursos no homologados de sus gurús de ultraderecha. Lo dicho: "A Santiago Abascal se le están acumulando los problemas encima de la mesa", afirma la periodista Lucía Méndez, de El Mundo.

Pero no solo eso, es que tiene que pactar unos gobiernos autonómicos, mantener un partido y, de repente, a todos los expulsados, se les ha desatado muchísimo la lengua en todas partes denunciando irregularidades", añade Méndez.

Ahora bien, para Méndez, en estas denuncias también "hay algo un poco raro", porque "el partido Vox, que yo sepa, siempre ha sido igual: Abascal era el mismo entonces, cuando estaba al lado el señor Ortega Smith, cuando estaba con Iván Espinosa de los Monteros, no creo que haya cambiado mucho", afirma la periodista, insistiendo que "estas denuncias, igual, las tenían que haber hecho dentro antes de salirse del partido, porque, ahora, parece un poco raro que una vez fuera, estén denunciando cosas que deberían haber denunciado dentro".

Por otro lado, Méndez asegura que "el partido Vox no es un partido, es una especie de movimiento en torno a una figura que no oculta su presidencialismo".

Es decir, "el partido Vox no pretende que manden en las autonomías, ni quiere barones regionales ni nada por el estilo. Los que están en el partido tienen que asumir que quien manda es Santiago Abascal. Y es que lo tienen que asumir. Nos puede parecer lo que nos parezca, pero es así", concluye. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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