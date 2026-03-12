Lucía Méndez señala que la dificultad del Gobierno es la misma que tiene todo el mundo: "La incertidumbre. No sabemos cuáles serán las consecuencias"

La periodista Lucía Méndez cree que hay un "desconcierto absoluto" sobre las posibles consecuencias económicas de la guerra en Irán y que "habría que pedirle al Gobierno que nos diga exactamente en qué situación estamos". En el vídeo, los detalles.

La guerra en Irán ya se está notando en los bolsillos: el bloqueo del estrecho de Ormuz se está dejando notar en el precio del combustible, con subidas diarias y con un barril de crudo por encima de los 100 euros y el Gobierno avanza "medidas fiscales" para el campo y los transportes pero descarta, por el momento, una bonificación al combustible.

La periodista Lucía Méndez, de 'El Mundo', asegura en Al Rojo Vivo que "la dificultad que tiene el Gobierno, los partidos políticos y las instituciones españolas es la misma que tiene todo el mundo, que es la gran incertidumbre": "No sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias de lo que está pasando. No sabemos cuánto va a durar ni cómo va a afectar a la economía...".

De este modo, la periodista cree que hay un "desconcierto absoluto": "Veo a los ministros reuniéndose, hablando, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen unas medidas, otros dicen otras... El ministro Bolaños está hablando con los grupos parlamentarios, la vicepresidenta con los agentes sociales, el ministro Cuerpo está planteando una cosa, la ministra Aagesen otra... Habría que pedirle al Gobierno que nos diga exactamente en qué situación estamos", concluye Méndez, sorprendida por la entrada de Santiago Segura al plató de Al Rojo Vivo para presentarnos la sexta película de su saga, 'Torrente, presidente'.

