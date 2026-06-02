Lucía Méndez: "Hay muchas razones para el adelanto electoral, pero el presidente no quiere y nadie puede obligarle"

La periodista Lucía Méndez analiza los últimos movimientos en vano de Alberto Núñez Feijóo con PNV y Junts para realizar una moción de censura contra Pedro Sánchez. En el vídeo, los detalles.

La periodista Lucía Méndez radiografía la actualidad política de estos momentos en los que Alberto Núñez Feijóo intenta sin éxito acercarse al PNV y Junts para realizar a Pedro Sánchez una moción de censura y el Gobierno, mejor dicho el PSOE, por su parte, espera el sumario del llamado caso Leire.

"Es evidente que el Gobierno ha perdido su mayoría, no tiene Presupuestos y además sale a sumario y escándalo diario, diría yo. Es evidente que hay muchas razones para el adelanto electoral de las generales, pero el presidente del Gobierno, en uso de sus legítimas funciones, no quiere disolver anticipadamente, con lo cual esa vía está cerrada", afirma contundente Méndez.

Porque, "aunque Junts y el PNV hayan dicho que ya no apoyan al Gobierno", añade y argumenta Méndez, "el Gobierno no se da por aludido y hace como si siguiera teniendo mayoría. Nadie puede obligar al presidente a tomar una decisión que solo puede tomar él. Ni Puigdemont, ni Aitor Esteban, ni nadie, ni siquiera sus socios de Sumar, podrían obligarle, porque es una prerrogativa que tiene él según la Constitución".

Por otro lado, hay otra posibilidad, que es la moción de censura que puede presentar la oposición, que la periodista critica las acciones del partido de la oposición y es que cree que Feijóo debe presentar esa moción de censura: "Si tiene alguna responsabilidad, a lo mejor está obligado a presentar una moción de censura por obligación moral y política, aunque sea para perderla. Ese es el planteamiento que yo creo que la dirección del PP debería estar planteando", concluye Méndez, no sin antes señalar que la respuesta de Junts a Feijóo le parece una "insolencia y una provocación".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido