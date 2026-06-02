Escolar, sobre la propuesta de Margallo: "Es interesante desde el punto de vista teórico, pero no tiene ninguna viabilidad práctica"

El director de 'eldiario.es' sostiene que una eventual mayoría conservadora alternativa al Gobierno sigue bloqueada por la presencia de Vox. Aunque Junts y PNV marcan distancias con el PSOE, considera inviable que faciliten una operación que pueda abrir la puerta a la extrema derecha.

En Al Rojo Vivo, Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es', ha analizado las especulaciones sobre una posible moción de censura y los movimientos de acercamiento entre PP, Junts y PNV. "Junts lo lleva diciendo desde hace bastante tiempo. Es verdad que el PNV lo expresa de una manera más clara y que desde hace años mantiene interlocución abierta y contactos con el Partido Popular", señala.

Sin embargo, Escolar considera que el escenario político apenas ha cambiado respecto a 2023. "La situación sigue siendo la misma. Existe una mayoría conservadora potencial en el Congreso, pero esa mayoría está bloqueada por Vox. Partidos como el PNV o Junts no pueden volver a sus territorios explicando que han contribuido a hacer vicepresidente a Santiago Abascal o que han facilitado la llegada de la extrema derecha al Gobierno. Ese es el bloqueo y es así de sencillo", afirma.

Sobre la propuesta planteada por José Manuel García-Margallo, el periodista la considera interesante desde un punto de vista teórico, pero inviable políticamente. "No solo porque el PP no quiera asumir determinados costes, sino porque tampoco Junts y el PNV estarían dispuestos a respaldar una operación de ese tipo. Ambos partidos llevan tiempo tomando distancia del PSOE porque perciben un desgaste del Gobierno y porque el discurso crítico con Pedro Sánchez también encuentra eco entre una parte de sus votantes".

No obstante, Escolar cree que esa estrategia tiene límites. "Su electorado les pide marcar distancias, pero no tanto como para ser ellos quienes abran la puerta a la extrema derecha. Ahí está la contradicción y ahí seguirá estando el bloqueo hasta que se convoquen elecciones, que dudo que sean en julio".

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