Lucía Méndez, sobre Feijóo: "Debe ser el único hombre en el mundo que no tiene opinión sobre lo que hace Trump"

La periodista Lucía Méndez analiza en este vídeo las reacciones tras el alto el fuego entre Irán y EEUU: "No diría tan alegremente que Trump va perdiendo. Creo que eso tiene matices", afirma. En el vídeo, los detalles.

Tras el alto el fuego entre Irán y EEUU, al periodista Ignacio Escolar le sorprende mucho que todavía el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no se haya pronunciado, pero no sólo ahora, sino en general durante todo el conflicto, que ni siquiera haya pronunciado la palabra Trump: "Se puede buscar el dato: lleva meses sin pronunciar la palabra Trump, ni en sus redes ni en ninguno de sus comunicados, ni habla de ello en las entrevistas, solo cuando se le pregunta".

Algo en lo que está de acuerdo la periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez: "Debe ser el único hombre en el mundo que no está pendiente de lo que dice Donald Trump o que no tiene opinión sobre lo que hace".

Porque, claro, analiza Méndez, "aquí estamos hablando del fracaso de Trump, pero, sin embargo, desde que llegó a la presidencia de los EEUU tiene a todo el mundo pendiente de lo que él dice y hace: si rectifica, si no rectifica, si ataca, si no ataca y ha demostrado, creo, una capacidad técnica del ejército americano impresionante".

Es por ello que "yo no diría tan alegremente que Trump va perdiendo. Creo que eso tiene matices", sostiene la periodista. "Él está ejerciendo un liderazgo de fuerza y eso le está saliendo bien. Ayer nos fuimos todos a la cama creyendo mucha gente que era capaz de destruir Irán. Pensamos que es capaz de destruir y que es capaz de rectificar. De las dos cosas. Está todo el mundo pendiente de él", concluye Méndez.

En el vídeo, podemos ver al completo ambas intervenciones, la de Ignacio Escolar y la de Lucía Méndez.

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