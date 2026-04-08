Escolar reflexiona sobre la gestión de Feijóo en la guerra de Irán: "Lleva meses sin pronunciar la palabra Trump, es bastante llamativo"

El periodista Ignacio Escolar se sorprende porque el líder de los populares ni siquiera se haya pronunciado sobre este alto el fuego entre Irán y EEUU. En el vídeo, los detalles de su reacción.

"A mí me ha llamado la atención la reacción de Alberto Núñez Feijóo a este alto al fuego", afirma contundente el periodista y director del elDiario.es, Ignacio Escolar. Básicamente, porque ni siquiera se ha pronunciado (siendo casi la 13:00 horas del miércoles).

Este pasado lunes, "sí hubo una reacción en contra de la destrucción de una civilización (por parte de Trump) por la mañana, pero hoy, después del alto el fuego, todavía no. Y le hemos intentado preguntar", ha apuntado Antonio García Ferreras.

Pero en general, asiente y añade Escolar, "llama la atención cómo ha sido la gestión de Feijóo de este asunto durante todo este tiempo. Se puede buscar el dato: lleva meses sin pronunciar la palabra Trump".

Y lleva meses sin pronunciar "ni en sus redes ni en ninguno de sus comunicados, ni habla de ello en las entrevistas, solo cuando se le pregunta... Ayer hablaba un poco, como si le tirasen un poco las orejas, pero también sin nombrarlo, no vaya a ser que alguien le vaya a decir a Trump que hay uno allí en España que le critica. Es bastante llamativo", concluye Escolar.

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