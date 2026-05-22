Lucía Méndez explica cómo se encuentra Zapatero tras la imputación: "Asume con cierta resignación su destino"

La periodista Lucía Méndez, que tiene una relación personal con el expresidente, ha hablado con él y le ha confesado que realmente "a nivel personal, está mal". En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

La periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez, por todos sus años de profesión, tiene una relación personal con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y admite estar trite por todo este asunto: "Hay una tristeza sincera y una enorme decepción en muchísima gente que apreciaba de verdad a Zapatero. Y no voy a negar que yo soy una de ellas", confesaba la periodista en una intervención anterior en Al Rojo Vivo.

Méndez ha hablado estos últimos días, después de que estallara la bomba informativa, con el expresidente y con su entorno y admite que le encuentra "afectado en lo personal": "Estoy segura de que lo que más le duele es la implicación de su familia y de su secretaria, de Gertrud, a quien todo el mundo conoce. Y creo, también, que asume con una cierta resignación su destino, porque su destino ya está claro".

Es más, señala que "cuando Eduardo Madina y todos sus amigos con los que ha tenido la ocasión de hablar estos días dicen: 'Ojalá sea todo un mal sueño', están expresando un deseo que yo también podría compartir, pero yo tengo ojos en la cara como diría Rufián".

Y resulta, subraya Méndez, que "no va a haber un día en el que Zapatero vaya al juez, se desmonte todo eso y salga absuelto": "No va a haber ese día, ese día no va a existir, ese momento no va a existir.

Y creo que él es muy consciente de esto y supongo que el presidente del Gobierno también lo es. Ellos saben que todo esto va a durar años y que este señor [Zapatero] se va a enfrentar a un calvario y que eso es ya inevitable".

A esto, Gaspar Llamazares, presente en la tertulia política de este viernes en Al Rojo Vivo, apuntaba que efectivamente, "el objetivo político ya se había conseguido. Es decir, poner en cuestión y condenar a un presidente del Gobierno español, que no se había hecho nunca, ni siquiera a Rajoy se le había planteado declarar como testigo, para ello tuvo que pasar la de dios".

"No voy a condenar a nadie, por supuesto, antes que los jueces", le responde Méndez, señalando el cariño y el respeto que le tiene a su compañero de debate.

Es más, asegura la periodista que "desearía que esto, como dice Madina, fuera un lmal sueño: "Lo desearía, pero tengo ojos en la cara y sé que esto es un asunto muy grave y muy serio que afecta a una persona con una gran relevancia en la democracia española, ni siquiera en el PSOE. Esto va a ser muy largo y no nos podemos aferrar a un sueño de inocencia que no va a suceder", afirma la periodista.

"¿Cuando has hablado con él, era consciente de que podía salpicar a Sonsoles?", le pregunta Inés García, presentadora este viernes del programa. "No, no era consciente", responde Méndez sincera. Es más, "creo que el presidente Zapatero no era consciente ni siquiera de que le podía salpicar a él, a pesar de que en los últimos meses, había algunas señales y algunos datos.

Y e más aún: "Fue muy llamativo que una persona como Sergio Sánchez, al que los que conocemos el entorno sabemos que es una persona de total confianza, le delató ante el juez. Dijo: 'Yo hacía los informes y él los cobraba'. Esto para las personas que conocemos ese entorno es dramático", afirma Méndez.

Y una última cosa más, subraya Méndez: "Julio Mártinez, al que llaman Julito, que según algunas personas amigas de Zapatero, es quien le ha metido en este lío, se fue a confesar nada menos que a Eduardo Inda [director de OkDiario] y dijo: 'Con Zapatero primero fueron la amistad y luego los negocios'". Entonces, claro, "esto era todo muy raro", concluye Méndez.

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