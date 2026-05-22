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Llamazares, contundente sobre la imputación de Zapatero: "Esto es un paso más en el acoso y derribo hacia el Gobierno"

El político Gaspar Llamazares muestra en Al Rojo Vivo su opinión acerca de la imputación del expresidente del Gobierno: "Qué curioso que a él sí y a otros no", afirma Llamazares. En el vídeo, al completo, su reacción.

Llamazares

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha supuesto un 'shock' para el sector progresista de este país, no solo por la acusación de los hechos en sí, sino también por el hecho en sí de la imputación, algo que no ha pasado con otros expresidentes del Gobierno que han tenido otros casos de corrupción en el pasado.

Y es precisamente en esa línea en la que se muestra el político Gaspar Llamazares, quien se muestra más que contundente: "Esto es un paso más en el acoso y derribo que hay hacia el Gobierno: primero la familia, luego el fiscal general del Estado y ahora el expresidente".

"Se ve que no hay límites: el fiscal general es condenado sin pruebas y ahora, ya fuera de límites, se condena al expresidente del Gobierno, qué curioso al expresidente Zapatero y no a ninguno de los anteriores, ni al rey de España, que habría las mismas razones para una investigación".

Y critica de forma contundente que "no hay auto, hay una condena explícita", de hecho, "hasta tal punto que parece más una instrucción inquisitorial que una instrucción judicial", añade el político. "Se dice que el día 2 tiene que a aclarar, no, perdona, el que tiene que aclarar, el que tiene que decir los indicios de culpabilidad es el juez, no el acusado, porque eso es una prueba diabólica, la prueba diabólica que se utilizaba en la época de la Inquisición", sentencia Llamazares.

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