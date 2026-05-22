Lucía Méndez: "La palabra estupor se queda corta, hay una sincera tristeza y decepción en muchas personas que apreciaban a Zapatero, yo incluida"

La periodista expresa su "tristeza" y "decepción" ante las últimas revelaciones sobre Zapatero y asegura que la caída de quien fue "la mayor referencia moral de la izquierda" deja "a mucha gente debajo".

La investigación sobre el caso Zapatero sigue avanzando y cada nueva revelación aumenta el impacto político y mediático del asunto. El pasado 19 de mayo, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron el despacho que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ocupa en la calle Ferraz, a escasos metros de la sede central del PSOE. Se trata de un espacio de cerca de 200 metros cuadrados cedido por el partido al exdirigente socialista.

Durante el operativo, según ha podido saber laSexta, los investigadores localizaron una caja fuerte oculta en el despacho. De acuerdo con estas informaciones, el abogado del expresidente no entregó la llave hasta que los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) advirtieron de que procederían a forzarla y destruirla si era necesario.

Las revelaciones han provocado una profunda conmoción en distintos ámbitos políticos y periodísticos. La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez ha reconocido en Al Rojo Vivo su impacto emocional ante lo sucedido: "Creo que la palabra ‘estupor’ se queda corta para describir todo lo que hemos conocido desde el martes".

Méndez fue incluso más allá al expresar la decepción que, a su juicio, sienten muchas personas que admiraban al expresidente: "Hay una tristeza sincera y una enorme decepción en muchísima gente que apreciaba de verdad a Zapatero. Y no voy a negar que yo soy una de ellas".

La periodista ha explicado además que en los últimos meses ya había percibido señales inquietantes: "Había visto cosas que realmente no me sonaban bien".

En una reflexión especialmente dura, ha descrito el momento actual como una especie de "duelo colectivo" ante el deterioro de una figura que durante años fue considerada un referente moral dentro de la izquierda española: "Este duelo tiene que empezar ya, porque lo que estamos conociendo es de una gravedad infinita. Y no solo por las consecuencias personales que esto pueda tener para una familia o para una persona, algo ante lo que cualquiera puede sentir empatía. Es que Zapatero no era cualquiera. Y cuando decimos que no era cualquiera no es una frase hecha. Era, probablemente, la mayor referencia moral que ha tenido la izquierda española en los últimos cuarenta años".

Méndez ha añadido que la caída de figuras de esa dimensión arrastra también a quienes las rodeaban: "Cuando las referencias morales se desmoronan, cuando las estatuas caen, dejan a mucha gente debajo. Entre ellos, personas de su máxima confianza y amigos que, durante mucho tiempo —y yo lo sé—, le advirtieron sobre determinadas amistades, determinadas cercanías y ciertas personas con las que se estaba relacionando".

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