Loreto Ochando: "Cada vez que escucho a Mazón hablar de reconstrucción, me río por no llorar"

Más de 3.000 niños y niñas en la zona cero de la catástrofe no van a volver a sus colegios e institutos de siempre, sino que retomarán las clases en aulas prefabricadas, una situación que critica la periodista valenciana Loreto Ochando en este vídeo.

Cientos de niños empiezan el curso en barracones 10 meses después de la DANA. En concreto, más de 3.000 niños y niñas en la zona cero de la catástrofe no van a volver a sus colegios e institutos de siempre, sino que retomarán las clases en aulas prefabricadas. Algunos ni siquiera han podido regresar aún por retrasos en las obras.

"Esto es solo una pequeña muestra de cómo es la realidad en la zona", asegura la periodista de 'El Plural', Loreto Ochando, recordando que cada vez que va a su pueblo (Benetúser), pasea por él para ver qué ha mejorado y qué no tras la DANA.

"Os puedo asegurar que cada vez que escucho al president Carlos Mazón que están con la reconstrucción, me río por no llorar. Y me enfado. Me enfado mucho. Al igual que se enfadan mis vecinos", confiesa contundente Ochando. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.