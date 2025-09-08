Aviso rojo en Tarragona por lluvias torrenciales: el fuerte temporal afectará al este de España y Baleares hasta el miércoles

Los detalles Una vaguada atlántica provocará fuertes lluvias, tormentas, granizo y viento intenso en el este de la Península y Baleares hasta el miércoles. La AEMET ha activado aviso rojo en Tarragona, y Protección Civil advierte sobre posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos.

El este de la Península y Baleares enfrentará lluvias intensas y tormentas muy fuertes debido a una vaguada atlántica que genera inestabilidad en el Mediterráneo. La AEMET ha emitido un aviso rojo para el sur de Tarragona, donde se esperan lluvias torrenciales de más de 90 litros por metro cuadrado en una hora, con riesgo de inundaciones. El temporal afectará también a Baleares, con lluvias que podrían superar los 60 litros en una hora. Protección Civil ha activado el Plan INUNCAT y ha adelantado la salida escolar en algunas zonas. A partir del jueves, se espera una mejora del tiempo y un aumento de temperaturas en toda España.

El este de la Península y Baleares se prepara para unos días de lluvias intensas y tormentas muy fuertes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso rojo en el prelitoral y litoral sur de Tarragona desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este lunes 8 de septiembre, debido a la previsión de lluvias "torrenciales": se podrían acumular más de 90 litros por metro cuadrado en solo una hora, con riesgo de inundaciones y crecidas repentinas de ríos.

La responsable de este temporal es una vaguada atlántica, una especie de lengua de aire frío en altura que recorrerá la Península y Baleares hasta el miércoles. Esto genera inestabilidad en el Mediterráneo y, junto con la entrada de aire húmedo del este, provoca chubascos y tormentas intensas, especialmente en el tercio oriental de la península y en el archipiélago balear.

¿Qué nos espera estos días?

Lunes 8: A partir del mediodía llegarán los primeros chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, incluso torrenciales en el sur de Tarragona. En algunas zonas podrían caer hasta 90 litros en una hora y entre 120 y 150 litros en 3-6 horas. Las tormentas vendrán con granizo grande y rachas de viento muy fuertes, sobre todo en Tarragona, sur de Valencia y norte de Alicante . Mallorca también notará los chubascos, sobre todo en el interior y norte de la isla por la tarde.

. Mallorca también notará los chubascos, sobre todo en el interior y norte de la isla por la tarde. Martes 9: La inestabilidad se desplazará hacia Baleares , donde se espera el pico del temporal. Allí las lluvias podrían superar los 60 litros en una hora y acumular hasta 140 litros en pocas horas , acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. En el tercio oriental peninsular seguirán las tormentas, aunque algo menos intensas que el lunes.

, donde se espera el pico del temporal. Allí las lluvias , acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. En el tercio oriental peninsular seguirán las tormentas, aunque algo menos intensas que el lunes. Miércoles 10: La situación mejora, pero todavía habrá chubascos fuertes en Baleares y en algunas zonas del litoral mediterráneo por la mañana. Por la tarde, el temporal se retirará hacia el Mediterráneo central y se espera que el riesgo de lluvia desaparezca.

Medidas y recomendaciones

Protección Civil de la Generalitat ha activado el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT) y ha adelantado la salida del colegio en Baix Ebre y Montsià a las 14:00 horas para que los niños no coincidan con los chubascos más intensos. También se han enviado alertas Es-Alert a los vecinos, recomendando evitar desplazamientos, no acercarse a ríos ni barrancos y subir a plantas altas si entra agua en casa.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estarán pendientes del caudal de rieras y barrancos por posibles crecidas rápidas.

Otras zonas afectadas

Aragón y Comunidad Valenciana : aviso naranja por lluvias fuertes, acumulaciones de 30-60 litros en una hora.

: aviso naranja por lluvias fuertes, acumulaciones de 30-60 litros en una hora. Murcia, Mallorca y Albacete : aviso amarillo, lluvias y tormentas moderadas.

: aviso amarillo, lluvias y tormentas moderadas. Cantábrico: lluvias más suaves y temperaturas frescas, máximas de 18-20 grados.

A partir del jueves, el tiempo mejorará con una situación anticiclónica, y se espera que las temperaturas suban en toda España, superando los 36 grados en el Guadalquivir durante el fin de semana.

AEMET recomienda seguir la evolución de la situación a través de su web y los avisos meteorológicos: www.aemet.es.