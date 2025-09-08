Ahora

Episodio de tormentas

Aviso rojo en Tarragona por lluvias torrenciales: el fuerte temporal afectará al este de España y Baleares hasta el miércoles

Los detalles Una vaguada atlántica provocará fuertes lluvias, tormentas, granizo y viento intenso en el este de la Península y Baleares hasta el miércoles. La AEMET ha activado aviso rojo en Tarragona, y Protección Civil advierte sobre posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos.

El este de la Península y Baleares se prepara para unos días de lluvias intensas y tormentas muy fuertes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso rojo en el prelitoral y litoral sur de Tarragona desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este lunes 8 de septiembre, debido a la previsión de lluvias "torrenciales": se podrían acumular más de 90 litros por metro cuadrado en solo una hora, con riesgo de inundaciones y crecidas repentinas de ríos.

La responsable de este temporal es una vaguada atlántica, una especie de lengua de aire frío en altura que recorrerá la Península y Baleares hasta el miércoles. Esto genera inestabilidad en el Mediterráneo y, junto con la entrada de aire húmedo del este, provoca chubascos y tormentas intensas, especialmente en el tercio oriental de la península y en el archipiélago balear.

¿Qué nos espera estos días?

  • Lunes 8: A partir del mediodía llegarán los primeros chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, incluso torrenciales en el sur de Tarragona. En algunas zonas podrían caer hasta 90 litros en una hora y entre 120 y 150 litros en 3-6 horas. Las tormentas vendrán con granizo grande y rachas de viento muy fuertes, sobre todo en Tarragona, sur de Valencia y norte de Alicante. Mallorca también notará los chubascos, sobre todo en el interior y norte de la isla por la tarde.
  • Martes 9: La inestabilidad se desplazará hacia Baleares, donde se espera el pico del temporal. Allí las lluvias podrían superar los 60 litros en una hora y acumular hasta 140 litros en pocas horas, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. En el tercio oriental peninsular seguirán las tormentas, aunque algo menos intensas que el lunes.
  • Miércoles 10: La situación mejora, pero todavía habrá chubascos fuertes en Baleares y en algunas zonas del litoral mediterráneo por la mañana. Por la tarde, el temporal se retirará hacia el Mediterráneo central y se espera que el riesgo de lluvia desaparezca.

Medidas y recomendaciones

Protección Civil de la Generalitat ha activado el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT) y ha adelantado la salida del colegio en Baix Ebre y Montsià a las 14:00 horas para que los niños no coincidan con los chubascos más intensos. También se han enviado alertas Es-Alert a los vecinos, recomendando evitar desplazamientos, no acercarse a ríos ni barrancos y subir a plantas altas si entra agua en casa.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estarán pendientes del caudal de rieras y barrancos por posibles crecidas rápidas.

Otras zonas afectadas

  • Aragón y Comunidad Valenciana: aviso naranja por lluvias fuertes, acumulaciones de 30-60 litros en una hora.
  • Murcia, Mallorca y Albacete: aviso amarillo, lluvias y tormentas moderadas.
  • Cantábrico: lluvias más suaves y temperaturas frescas, máximas de 18-20 grados.

A partir del jueves, el tiempo mejorará con una situación anticiclónica, y se espera que las temperaturas suban en toda España, superando los 36 grados en el Guadalquivir durante el fin de semana.

AEMET recomienda seguir la evolución de la situación a través de su web y los avisos meteorológicos: www.aemet.es.

