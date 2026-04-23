Loreto Ochando reacciona al juicio de la Kitchen: "Lo de Rajoy ha sido indecente, no es que no sepa nada, es que niega hasta sus propios mensajes"

La periodista Loreto Ochando analiza en este vídeo la declaración del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el juicio de la Kitchen, en el que declaraba como testigo.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado como testigo en el juicio de la operación Kitchen y ha negado, en general, cualquier implicación en esta causa. En particular, Rajoy ha negado que Luis Bárcenas le entregara un sobre con dinero, que se hubierse ocupado del traslado de Rosalía Iglesias, a la Audiencia, así como algunos de los motes que se le atribuían como 'el Barbas' o 'el Asturiano':

"Ha sido indecente, ya no es que no es que no sepa nada, es que directamente niega sus propios mensajes. Es algo alucinante", reacciona contundente la periodista de El Plural, Loreto Ochando. "Y Cospedal lo mismo", asegura. "Aquí no sabían nada. Mentira. Sí sabían que la Gürtel existía, pero claro, la llevaba a la policía y se hacía todo, todo perfectamente", responde irónica.

Ahora bien, tras ver las declaraciones de ambos, sobrevuela una pregunta clave: ¿Hay alguna posibilidad de que este asunto se pueda reabrir este asunto contra Mariano Rajoy o esto ya está juzgado y finiquitado?

La periodista es clara: "Contra María Dolores de Cospedal, sí; contra Mariano Rajoy no se puede reabrir y el motivo es el siguiente: Mariano Rajoy jamás ha estado investigado en esta causa y habría prescrito el delito contra él. Esto es, serían los plazos de prescripción los que impedirían poder reapertura de esta causa contra él". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su análisis.

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