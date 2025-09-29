Loreto Ochando, indignada tras el gesto de Mazón: "¡Es indecente! Cambio el Ventorro por mandar besitos con Feijo"

La Comunidad Valenciana vuelve a estar en alerta roja por lluvias, pero el presidente, al igual que en la DANA, vuelve a desaparecer, mientras la Generalitat convoca reuniones este domingo para prepararse ante el aviso de la AEMET.

A punto de cumplirse un año de la tragedia por la DANA que causó la muerte de 229 personas, lo de Mazón parece un déjà vu. La Comunidad Valenciana vuelve a estar en alerta roja por lluvias y el president ha vuelto a desaparecer, como el día de la DANA, mientras la Generalitat convocaba este domingo una reunión para prepararse ante el aviso rojo de la AEMET para este domingo y lunes.

El mandatario valenciano estaba esta mañana en Murcia, en el acto de clausura celebrado por el Partido Popular tras el encuentro de los barones 'populares' este fin de semana, y no en su comunidad autónoma —donde el aviso rojo por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones estaba activado desde el sábado—, repartiendo besitos.

Esto ha generado la reacción de múltiples mandatarios, entre ellos Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, que escribió en su cuenta de X: "Y Mazón en Murcia lanzando besos. Miserable, mentiroso y reticente".

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha analizado la actitud de Mazón: "Lo hace para transmitir que forma parte del equipo: no me voy, me quedo, estoy junto a Feijóo. Y eso incluso puede formar parte de su defensa penal: decir '¿veis? Yo no soy necesario ante una DANA'".

Por su parte, Loreto Ochando ha añadido: "Hay una tercera opción, que es la genuflexión ante su amado líder para tratar de poder conseguir en 2027 volver a presentarse, cosa que tiene bastante difícil". Más allá del análisis, ha rematado: "Lo de ayer es indecente: cambió El Ventorro por mandar besitos con Feijóo".

