Loreto Ochando, tras la campaña contra la jueza de Catarroja: "No olvidemos a las 229 víctimas que llevan un año luchando por saber la verdad"

La periodista denuncia la campaña machista contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la DANA, y alerta: "Se intenta tumbar la causa".

La periodista Loreto Ochando se ha pronunciado sobre la campaña contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la investigación de la gestión de la DANA: "Se está intentando tumbar la causa por todas las vías posibles".

Ochando subraya que en este ataque pesa un fuerte componente machista: "Algunos medios han entrado en la teoría conspirativa de que esta jueza es una inútil y que quien instruye es su marido, como si ella no hubiera aprobado una oposición o no llevara muchos años trabajando".

La periodista recuerda que la Audiencia Provincial ha avalado en varias ocasiones la labor de Ruiz Tobarra: "La Audiencia ha dicho que la jueza tiene razón y que está haciendo una magnífica instrucción. Pero eso duele, y por eso recurren a un juego sucio increíble, pocas veces visto".

No obstante, Ochando advierte de que el debate mediático está desviando la atención de lo esencial: "Nos estamos olvidando de las víctimas: las 229 personas afectadas, como el caso de la bebé que murió cuando su madre embarazada perdió la vida. Se dicen barbaridades sin tener en cuenta el sufrimiento de quienes llevan casi un año luchando por saber la verdad de lo que pasó en ese CECOPI".