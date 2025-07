Loreto Ochando apunta a Antxon Alonso (Servinabar) como pieza "fundamental" en la trama: "Es capital para encontrar el dinero que no aparece"

La periodista Loreto Ochando explica en este vídeo la importancia que tiene dentro del llamado 'caso Koldo' la empresa de este empresario vasco, socio de Santos Cerdán: "Espérate que no acabe haciéndole compañía el próximo lunes en Soto del Real".

Loreto Ochando, periodista de 'El Plural', pone encima de la mesa un nombre que para ella es fundamental dentro de la trama Koldo: Antxon Alonso, empresario y el administrador único de Servinabar, junto a Santos Cerdán, que tendría el 40% de la empresa.

"Esta empresa es capital dentro de esta trama de corrupción para encontrar el dinero que no aparece. Cuando Santos Cerdán dice que ese contrato no es válido[el juez le ha dado validez], cualquiera que sepa un mínimo de contratos sabe que por mucho que no esté elevado a notario, con que esté la firma de los dos, vale. Porque es un contrato entre particulares".

Y además, añade la periodista, "se cree que fue esa empresa por donde se canalizaban las mordidas". Por lo tanto, "espérate que no acabe haciéndole compañía Antxón Alonso el lunes a Santos Cerdán en Soto del Real", finaliza la periodista. En el vídeo podemos ver además el apunte que ofrece de esta trama la también periodista Ainhoa Martínez.