Lobato califica a Ayuso como una experta en "polarización" y "provocación": "Ahora hay que tener la cabeza fría"

Mientras tanto... Isabel Díaz Ayuso realiza un doble juego al hablar de "polarización" a la vez que celebra la condena al fiscal general del Estado por hechos que califica de "propios de una dictadura".

Isabel Díaz Ayuso ha criticado al Gobierno tras la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, calificando los hechos como "propios de una dictadura". Ayuso ha celebrado la decisión judicial como un triunfo del estado de derecho. En respuesta, Juan Lobato, exlíder del PSOE en Madrid, ha advertido sobre el riesgo del "populismo" y la "polarización" en las democracias liberales, acusando a Ayuso de ser experta en estas tácticas. Lobato aconseja al Gobierno no responder con más populismo, destacando la necesidad de estabilidad institucional y un debate político centrado en contenidos, no en confrontaciones.

Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el Gobierno tras conocerse la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha realizado un doble juego al hablar de "polarización" a la vez que celebraba la condena por hechos que califica de "propios de una dictadura".

"Estos hechos son propios de una dictadura, por eso se trata de un día importantísimo para nuestra democracia. Ha quedado demostrado que el estado de derecho funciona a pesar de quienes tenían la obligación de defenderlo se dedicaron a delinquir", ha señalado.

Unas declaraciones sobre las que se ha pronunciado Juan Lobato en Al Rojo Vivo. El exlíder del PSOE madrileño ha destacado que el mayor riesgo de las democracias liberales es el "populismo" y la "polarización", asegurando que Ayuso es experta en ambas cosas.

"Su estrategia permanente es la provocación", ha asegurado, indicando que lo que intenta es poner "nervioso" a su rival para que acabe entrando en sus provocaciones.

Un momento que ha aprovechado para mandar un consejo al Gobierno, dejando claro que al populismo "no se le gana con más populismo". "Ahora hay que tener la cabeza fría y ser inteligentes", ha señalado.

Lobato ha confesado que cree que sería un "error" que el PSOE se centrase ahora en cargar contra la sentencia al fiscal general porque "necesitamos estabilidad institucional". "La gente pide elevar el nivel de la política", ha destacado.

De esta forma, ha explicado que lo que los ciudadanos tienen que escuchar es a los políticos hablar "de los contenidos" y de lo que está bien y está mal más allá "de quién lo hace".

