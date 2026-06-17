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Lluis Orriols, sobre Zapatero: "Es importante desligar la reputación del presidente de la de su etapa como expresidente de la legislatura"

El politólogo advierte de que el caso Zapatero no solo puede afectar a la imagen personal del expresidente, sino también a la de su etapa al frente del Gobierno. A su juicio, la polémica de las joyas amenaza con reabrir el debate sobre la legislatura de 2004 a 2011.

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El politólogo Lluis Orriols ha señalado que el caso Zapatero plantea dos planos distintos que pueden verse comprometidos. Por un lado, la imagen del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; por otro, la propia legislatura de 2004 a 2011.

"Hasta ahora todo el proceso parecía que comprometía la figura de Rodríguez Zapatero, pero dejaba intacta esa legislatura, una etapa en la que no hubo escándalos de corrupción y de la que el partido puede sacar pecho", explica.

Sin embargo, advierte de que el caso de las joyas puede alterar ese equilibrio. A su juicio, no solo por el impacto mediático y emocional, sino porque podría reabrir el debate sobre aquel periodo político: "Son regalos de ese momento que no se declararon. Esto puede comprometer la imagen de esa legislatura".

En este sentido, Orriols insiste en la necesidad de separar ambas dimensiones: "Es importante desligar la reputación del presidente como expresidente de la de la legislatura".

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