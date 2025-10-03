Lluís Orriols, sobre el informe de la UCO de la trama Koldo: "Si es necesario hablar de chistorras en lugar de dinero es que se están evadiendo impuestos"

El politólogo, tras conocer que el informe había sido entregado este viernes, asegura en Al Rojo Vivo que "no hay nada menos ejemplar que un político de izquierdas que evade impuestos".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado este viernes el informe patrimonial del exministro José Luis Ábalos. Este escrito cuenta con 289 páginas en el que se comprueba que este ingresó más de 60.000 euros sin declarar desde 2014 hasta 2024.

Por su parte, Lluís Orriols ha comentado en Al Rojo Vivo su opinión tras conocer esta información: "Si es necesario hablar de chistorras en lugar de dinero es que se está evadiendo impuestos", asegura el politólogo.

Asimismo, ha recordado el libro de Javier Gomá Ejemplaridad pública, en el que trata la necesidad de esta ejemplaridad como principio en una democracia moderna.

"Qué diría de ejemplaridad de un político de izquierdas que no paga impuestos. Creo que no hay nada menos ejemplar que un político de izquierdas que evade impuestos", ha sentenciado.

Según este informe, se ha constatado que el que fuera su asesor, Koldo García, le habría desviado 95.437 euros para gastos suyos y sus hijos, que el exministro de Transportes no le habría devuelto, al menos por transferencia bancaria.