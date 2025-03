Lluís Orriols, tras criticar Mazón el Pacto Verde después de su acuerdo con Vox en Valencia: "La dirección del PP busca escurrir el bulto"

Tras el preacuerdo de Carlos Mazón con Vox en Valencia para sacar adelante los Presupuestos y que Génova ha apoyado, el politólogo Lluís Orriols analiza la situación, tanto de Mazón como del PP nacional. Carlos Mazón, para sacar adelante este acuerdo, ha adoptado posiciones de la ultraderecha como estar contra el cambio climático y criticar el Pacto Verde, que apoya el PP nacional y que lidera Ursula von der Leyen.

"No vamos a tener una posición del PP acerca de cómo combatir a la extrema derecha ni hoy ni mañana. Es un proceso largo", afirma el politólogo. Según su análisis, "la dirección general del PP busca escurrir el bulto, no se aferra a la posición de Mazón, sino que busca otro enfoque de la cuestión que es que hay Presupuestos. Pero no quiere tocar la otra cuestión".

no quiere hacerlo, añade Orriols, porque el PP aún no ha tenido una posición clara sobre cómo combatir a Vox. "Mazón sí, porque ha asumido los postulados de Vox, pero Mazón no representa al PP a nivel nacional y, además, no será en poco tiempo alguien del PP".

Por tanto, todo esto "será un proceso largo del que tenemos que estar muy vigilantes" porque, según el experto, la calidad de las democracias "se hace internamente, defendiendo los valores liberales de nuestro país y poniendo coto a la extrema derecha que no es solo combatirla electoralmente, sino evitar que los partidos conservadores queden inoculados de todos estos principios", finaliza. En el vídeo podemos ver completa su intervención.