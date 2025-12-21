Lluís Orriols: "La abstención del votante de izquierda se ve de forma evidente en las encuestas a nivel nacional"

El politólogo, en Al Rojo Vivo, ha hablado del batacazo del PSOE en los comicios extremeños y apunta a la abstención. Además, afirma que Vox "sorprende" con sus resultados en las urnas.

El politólogo Lluís Orriols ha analizado, en el especial de Al Rojo Vivo con motivo de las elecciones de Extremadura, los resultados de unos comicios que han dejado al PSOE hundido y que han tenido a Vox protagonizando la gran subida de la jornada electoral.

De ambos ha hablado el profesor de la Universidad Carlos III en el programa de Antonio García Ferreras, haciendo especial mención a la abstención que ha habido con respecto a las anteriores elecciones de 2023.

"Es un elemento crucial. La abstención de la izquierda, del votante socialista, se ve de forma evidente en las encuestas nacionales. Seguramente es lo que más pesa", ha afirmado.

Y ahí aparece Vox: "Sorprende. Los partidos emergentes como Podemos o Ciudadanos tenían resultados más pobres en las autonomías que en las generales. Tiene un 18%, en la media nacional. No está rezagado y es una novedad".

