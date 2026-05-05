Llapart reacciona a la actitud de Ndongo con Aina Vidal: "Nunca había visto insultar así, directamente, a una portavoz parlamentaria"

El agitador de ultraderecha Bertrand Ndongo ha vuelto a hacer gala de un bochornoso comportamiento en el Congreso de los Diputados, llamando "idiota" a la diputada de Sumar Aina Vidal.

Después, ha atacado a un periodista, preguntándole "tú quién eres" y replicándole "me la trae floja lo que tú pienses". "Vete a masajear, anda", ha finalizado.

María Llapart ha reconocido que los periodistas están más que acostumbrados ya a este tipo de comportamientos por parte de Ndongo. "Suele decirnos que lo único que hacemos es hacerle la pelota a los políticos y que hacemos seguidismo de ellos", ha indicado.

Lo que nunca había visto hasta ahora, en los 14 años que ella lleva trabajando como periodista en el Congreso de los Diputados, es que se insulte así, directamente, a un portavoz parlamentario. "No lo habíamos visto nunca", ha asegurado, señalando que ni a ella ni a sus compañeros se les ha ocurrido hacerlo.

Algo diferente a lo que ocurre con el insulto por parte de este tipo de agitadores hacia los periodistas. "Eso sí es habitual", ha señalado María Llapart en Al Rojo Vivo, explicando que están todo el tiempo diciendo que son "unos vendidos". Ahora, la periodista ha recalcado que, por suerte, esta vez está todo grabado.

