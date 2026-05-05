Alfredo Corell, sobre el hantavirus: "La gente no debe preocuparse porque la probabilidad de contagio entre personas es "mínima", por no decir nula"

El catedrático Alfredo Corell explica en Al Rojo Vivo cuáles han podido ser las dos posibilidades de contagio que se han producido en el crucero y tranquiliza sobre este virus, cuya probabilidad de contagio entre personas es "mínima".

El mensaje de Alfredo Corell, catedrático de Inmunología, es claro y contundente con respecto al brote de hantavirus que se ha producido en un crucero, que iba destino Canarias, por el que hay, de momento, y según la OMS, siete personas afectadas.

"La gente no se debe asustar ni preocupar porque las posibilidades de contagio con este virus de persona a persona son mínimas, por no decir nulas. Así que tranquilidad". Lo que hay que hacer ahora, añade el experto, es "hacer ayuda humanitaria a tolda gente que está confinada tanto tiempo y ayudarles a desembarcar en esto".

El hantavirus, tal como explican los distintos organismos oficiales, como la propia OMS o el ministerio de Sanidad, el hantavirus es un virus cuyos portadores son los roedores, especialmente los ratones ciervo. Está presente en su orina y en los excrementos, pero no causa enfermedad en los animales portadores.

La infección en humanos ocurre cuando se exponen al polvo contaminado de los nidos o excrementos de los ratones. Según Sanidad, "la probabilidad de contagio interpersonal es muy poco probable, solo en casos de contacto muy estrecho y directo con un caso sintomático".

Por su lado, Corell confiesa que España está "preparada" para asumir este caso así, porque "hay que aislar a los casos que sean positivos", de hecho, los dos casos que están todavía en el buque y que son tripulantes, les van a desembarcar y les van a llevar a algún centro hospitalario, lo más seguro a "Cabo Verde, que es lo más próximo".

El barco seguirá su travesía y "habrá que ir viendo si ha habido más contagios", afirma el catedrático, que explica cuáles son las dos posibilidades de contagio que ha podido haber en este crucero.

Por un lado, que las siete personas que están en este momento diagnosticadas lo hayan cogido en alguna zona del barco o en alguna visita que hayan hecho y, por otro lado, la opción B, que es más improbable, que se haya contagiado una persona y se haya pasado de persona a persona.

"Esta opción B solo sucede con una de las variantes del virus que se llama virus Andes (ANDV). Por tanto, "lo más urgente en este momento es que nos confirmen los laboratorios que estén analizando a estos individuos cuál de las variantes del virus es, porque eso va a hacer que la estrategia del desembarco sea más estricta o menos", concluye el experto. En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

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