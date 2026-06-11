Llamazares: "Todos los expresidentes han trasladado su poder público a relaciones con el sector privado y el único que ha caído es Zapatero"

El político se pronuncia en Al Rojo Vivo sobre la imputación de Zapatero el caso Plus Ultra y la situación de los expresidentes, en un debate sobre el paso de la política a la esfera privada y la influencia que conservan antiguos altos cargos tras dejar sus responsabilidades públicas.

El político Gaspar Llamazares, de 'Convocatoria por Oviedo', se ha sumado al debate en Al Rojo Vivo sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y sobre la situación de algunos expresidentes que combinan la esfera pública y la privada.

"Entramos en un terreno resbaladizo, que es el de los expresidentes, y ahora le ha tocado a Zapatero, pero prácticamente todos han trasladado su influencia pública a relaciones con el sector privado", ha señalado.

En su intervención, ha insistido en que este tipo de trayectorias son habituales y forman parte de una dinámica conocida en la que antiguos responsables políticos utilizan su experiencia, contactos e influencia en su paso por la administración para desenvolverse posteriormente en entornos privados: "Su información para esas relaciones en el sector privado y curiosamente, el único que ha caído ha sido Zapatero".

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