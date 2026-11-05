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Alfonso Arús señala a Tatiana tras destapa lo que dice la psicología de guardar bolsas dentro de otras bolsas: "Esto tiene un nombre, Diógenes"

Guardar bolsas dentro de otras bolsas es una costumbre muy extendida, pero ¿qué dice la psicología sobre ella? Alfonso Arús pone de ejemplo a Tatiana Arús, que reconoce conservar bolsas de Navidad de hace siete u ocho años.

Alfonso Arús señala a Tatiana tras destapa lo que dice la psicología de guardar bolsas dentro de otras bolsas: "Esto tiene un nombre, Diógenes"

En la sección de los 'top expertos', Alfonso Arús ha puesto el foco en una costumbre muy habitual en los hogares: guardar bolsas dentro de otras bolsas por si algún día hacen falta. Una práctica que, según explica el programa, puede estar relacionada con la previsión, el aprovechamiento de recursos e incluso el apego emocional.

"Como, por ejemplo, en el hogar de Tatiana", lanza Alfonso Arús la pullita, antes de que la colaboradora reconozca que tiene apego a prácticamente todo. "Esto tiene un nombre, Diógenes", ríe Alfonso Arús.

La colaboradora no se queda ahí y confiesa que conserva bolsas de Navidad de hace siete u ocho años. "¡Pero algún día me vendrá bien para algo, no sé para qué, pero seguro!", sentencia entre risas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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