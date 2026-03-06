Llamazares: "El electorado de izquierdas está encantado de que haya una posición política clara de rechazo a una guerra ilegal"

El concejal de Convocatoria por Oviedo defiende la posición del Gobierno ante la guerra con Irán y cree que conecta con la mayoría social. A su juicio, la derecha "no tiene una posición política clara" en política exterior.

"El electorado de izquierdas, al menos por mi parte, estamos encantados de que haya una posición política clara y nítida de rechazo a una guerra ilegal y con consecuencias devastadoras", ha afirmado el concejal de Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, al referirse a la postura del Gobierno de España ante la guerra con Irán.

A su juicio, la estrategia seguida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a una lógica política clara. "Cuando tienes una coincidencia con una buena parte de la población, primero te diriges a ella, que es lo que ha hecho. Y luego cumples con tus obligaciones institucionales, lo sometes al Congreso de los Diputados y ya está", ha explicado.

Llamazares considera que esa posición representa "a la gran mayoría" del electorado, y no solo al de izquierdas. "Desgraciadamente ya no tengo a mi madre, pero cuando vivía, durante la guerra de Irak, me decía: 'Lo que se está diciendo en la parroquia es esto'. Y hoy, después de la declaración del Papa, seguramente lo que se comenta en las parroquias coincide bastante con esa referencia política y moral frente a la guerra", ha señalado.

En cuanto a la posición de la derecha, el concejal ha sido crítico: "Yo creo que está con los pellizcos". A su juicio, "la derecha no tiene una posición política clara o sabe que su postura en política exterior es minoritaria".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.