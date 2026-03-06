Llamazares define esta guerra de Irán como "guerra de megalómanos": "Las consecuencias son catastróficas"

Para el concejal de Convocatoria por Oviedo la escalada en Oriente Medio responde al choque entre dos proyectos de poder enfrentados: "un megalómano que pretende el Gran Israel y otro que busca acabar con el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial".

En Al Rojo Vivo, el concejal de Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha definido el actual conflicto en Oriente Medio como una "guerra de megalómanos".

Según ha explicado, se trata del choque entre dos proyectos de poder enfrentados. "Un megalómano que pretende el Gran Israel y convertir Oriente Medio en un territorio verdaderamente desolado en Líbano, en Gaza Strip y ahora también en Irán. Y otro megalómano que quiere acabar con el orden internacional que hemos construido desde la Segunda Guerra Mundial y establecer un nuevo orden —o un viejo orden— basado en áreas de influencia”.

Ante este escenario, Llamazares augura graves consecuencias. "Consecuencias catastróficas. Ahora mismo, en términos de guerra, ni siquiera sabemos cuáles son los objetivos, pero también serán catastróficas en términos económicos", ha advertido.

En el plano interno, el analista considera que el principal reto para el Gobierno español está en el ámbito parlamentario. "El problema el Gobierno español lo tiene con el Congreso. El Gobierno y el presidente han conectado con una honda corriente social contraria a la guerra, donde están las izquierdas y también los católicos", ha señalado.

