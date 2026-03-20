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Llamazares analiza el choque de Sumar y el Gobierno sobre el plan anticrisis: "Fue un puñetazo sobre la mesa que debe cambiar la forma de negociar"

El analista destaca que aunque las medidas son relevantes, su eficacia depende de su diseño: "Se utiliza el bazuca sin definir bien los sectores y sin combinar adecuadamente la fiscalidad con el control".

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Tras el anuncio de Pedro Sánchez de un plan anticrisis de 5.000 millones de euros, Gaspar Llamazare, el portavoz de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, analiza en Al Rojo Vivo la situación política y la respuesta del Ejecutivo. A su juicio, España vive desde hace tiempo una "gestión en permanente crisis", condicionada tanto por el contexto internacional como por la propia dinámica política interna: "La crisis política ha llegado hace tiempo y está ahí".

Sobre lo ocurrido en la jornada, interpreta el acuerdo entre PSOE y Sumar como un gesto de presión del socio minoritario: "Un puñetazo encima de la mesa que ha obligado a retomar parte del contenido de las medidas", señala. En su opinión, este movimiento podría tener efectos en la relación entre socios y en la forma de negociar en el Congreso, al evidenciar un desequilibrio en la interlocución dentro del Gobierno: "Parece que está escorada en favor del Partido Socialista y Sumar se ve menos representado".

Llamazares considera que el acuerdo puede forzar cambios en la dinámica política: "Tiene que modificar la forma de negociar en el Congreso y la manera de promover las medidas". No obstante, advirte que, aunque las medidas son relevantes, su eficacia depende de su diseño: "Se utiliza el bazuca sin definir bien los sectores y sin combinar adecuadamente la fiscalidad con el control".

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