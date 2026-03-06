¿Cuánto tiempo pueden seguir EEUU e Israel golpeando a Irán? El análisis de Yago Rodríguez, Pérez Triana y Guillermo Pulido

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa y Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa debaten en Al Rojo Vivo sobre esta pregunta.

Llevamos asi una semana de guerra en Irán y la pregunta es clara: ¿Cuánto tiempo pueden seguir EEUU e Israel golpeando a Irán? Yago Rodríguez, director de 'The Political Room': "El arsenal no es infinito, pero una vez tienes ya una buena supremacía, puedes emplear armas más numerosas y menos costosas económicamente, más disponibles".

Ahora bien, la cuestión aquí es "qué calidad del dato tienen sobre los objetivos que están atacando y si van a lograr descabezar a Irán de tal manera que pueda ser muy fácil que se produzca un pequeño golpe interno que tome el país, una revuelta que se extienda al conjunto del país".

Por su parte, Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, analiza: "Si EEUU e Israel han sido capaces de eliminar las defensas antiaéreas e iraníes, pueden pasearse por allí con una relativa facilidad. Entonces esto lo pueden prolongar semanas, aunque sea a un ritmo más bajo".

Por último, Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa, asegura que la duración puede ser "indefinida": "EEUU e Israel tienen municiones de sobra militarmente. La cuestión es el precio del petróleo y la posición política en los países del Golfo. Arabia Saudita estuvo en privado a favor de esta guerra, por tanto, no se va a poner en contra para acabarla de manera prematura".

Y con respecto al tráfico marítimo y el precio del petróleo, añade Pulido, "se puede llegar a una especie de punto de equilibrio en el que suba mucho el precio del petróleo y se disminuya el tráfico, pero Irán puede seguir vendiendo petróleo a China y tiene algo de dinero para seguir la guerra, y los países del Golfo subirían muchísimo sus ingresos petroleros, precisamente, por esta crisis".

En el vídeo podemos ver al completo y con detalles sus explicaciones e intervenciones.

