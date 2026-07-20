Gabi Sanz, tras conocer que Julio Martínez se hará un 'Aldama': "La situación del expresidente Zapatero ha empeorado un 100%

El periodista Gabi Sanz reacciona a la noticia que hemos conocido de que Julio Martínez ha enviado un escrito al juez Calama donde asegura que Zapatero sí medió en el rescate de Plus Ultra.

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y considerado "lugarteniente principal y figura visible" de la trama investigada por el caso Plus Ultra, ha enviado un escrito al juez José Luis Calama donde asegura que el expresidente del Gobierno sí medió para conseguir el rescate de la aerolínea.

"Es triste decirlo, pero puede ser la puntilla en términos penales", afirma el periodista Gabi Sanz, de Vozpópuli. "La situación penal del expresidente es harto complicada. Venimos de una incautación de unas joyas en su caja fuerte que constituyen dos delitos presuntos de contrabando y delito fiscal, que podrían estar penados los dos con hasta 11 años, en el mejor de los supuestos, si le condenaran a tres o cuatro años", explica el periodista.

Y hoy, añade y explica el periodista, "el que pasa por ser su supuesto testaferro, Julito Martínez, anuncia al juez que mañana le va a contar que el cerebro era el expresidente, que se avino a cobrar un 1% en comisiones, algo totalmente inaceptable". Por ende, "el futuro penal es tremendo", insiste Sanz, revelando algo que le dijo una persona del PSOE.

"Me decía hace unas semanas, y no quería creerlo, que no pasará mucho tiempo antes de que el expresidente Zapatero renuncie a la defensa que le está haciendo Víctor Moreno, que es un excelente procesalista, y se irá directamente a por un Choclán, un penalista encargado de negociar con Fiscalía y el juez una declaración de asunción de ciertas responsabilidades".

"No sé si esto va a ser así, pero desde el 19 de mayo, fecha del auto de Calama, al día de hoy, cuando han pasado dos meses, creo que la situación ha empeorado un 100%", concluye Sanz.

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