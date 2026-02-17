Zaida Cantera, sobre la petición de prohibir el burka: "Vox no lo usa como libertad para las mujeres, sino como un elemento reaccionario contra el islam"

Zaida Cantera analiza en este vídeo la propuesta de Vox de prohibir en espacios públicos el uso del burka y el niqab, una propuesta que solo tiene el apoyo del PP.

Vox ha propuesto en el Congreso una proposición ley para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, una petición que solo tiene el apoyo del PP, ya que Junts ha asegurado que votará en contra, aunque han registrado un proyecto propio que va en la misma dirección.

Para Zaida Cantera, el debate está tanto en el fondo como en las formas: "Cualquier mujer feminista, incluso socialista, está en contra del burka, está en contra de las imposiciones y de las cárceles hacia las mujeres. Cuestión distinta son las formas que ha presentado Vox, porque Vox no lo presenta como una libertad para las mujeres".

"Vox lo presenta como una un elemento reaccionario contra el islam y contra los musulmanes (...) No lo presenta como la liberación de la mujer y la libre elección de la mujer, que es lo que defendemos las feministas", insiste Cantero, añadiendo, no obstante, que es necesario tener un debate ético.

Pero no solo de la imposición religiosa, sostiene la analista, sino también machista. Y en todas las religiones, dice, no solo en el islam: "Yo en los colegios si prohibiría cualquier representación religiosa de cualquier tipo", concluye Cantera.

