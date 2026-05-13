Lamet critica las acusaciones de Ayuso al Gobierno de "ponerla en peligro" en México: "¿Acaso pediste seguridad al Gobierno?"

El periodista Juanma Lamet reflexiona y critica las declaraciones de la presidenta madrileña tras su polémico viaje a México: "Esta vez la gente ha calado que ella ha ido allí a provocar". En el vídeo, los detalles.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto de su polémico viaje a México asegurando que Moncloa había puesto su vida en peligro, al no ofrecerle protección. Igualmente, ha cargado contra la presidente del país, Claudia Sheinbaum.

"Dice que le ofrecieron seguridad. ¿La pediste? Es la pregunta que hay que hacerle. ¿Pidió la presidenta de la Comunidad de Madrid una protección especial del Gobierno que, por supuesto, se le tendría que dar si la pide?", señala el periodista de El Mundo, Juanma Lamet.

Pero realmente, toda la polémica de la presidenta madrileña y todas estas declaraciones de la presidenta "forma parte de una estrategia de manual, de un molde que siempre cumple la señora Isabel Díaz Ayuso", afirma Lamet, que es el siguiente: "Intentar provocar, conseguirlo, recibir una respuesta en contra y quejarse y victimizarse por la respuesta que ha recibido sin asumir la responsabilidad de que ella ha provocado en muchos casos esa respuesta".

Por otro lado, el periodista señala que la presidenta madrileña "puede decir lo que quiera, aunque yo no esté de acuerdo con sus opiniones"; esto es, que "vetarla porque opine lo que opine sobre la conquista española de México no tiene un pase", ya que "yo defenderé que todo el mundo tenga libertad de expresión, aunque diga exactamente lo contrario de lo que yo digo", argumenta.

Dicho esto, es importante destacar que, políticamente hablando, "Isabel Díaz Ayuso vive de la confrontación y en estos momentos se estaba hablando poco de ella. Entonces, ha tenido que confrontar con el Gobierno, aunque sea por poderes y aunque sea desde México, aunque sea intentando activar una lógica en su contra. Esto siempre le ha funcionado, pero creo que esta vez no, que esta vez, por mucho que esté huyendo hacia adelante, la gente ha calado que ha ido allí [a México] a provocar".

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