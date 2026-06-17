Lamet, tras el mensaje del PNV a Sánchez: "No nos engañemos, el PNV no va a dejar caer al Gobierno, ni ahora ni cuando se presenten los Presupuestos"

"El PNV depende del PSOE en las tres diputaciones vascas, en la Lehendakaritza y en las tres capitales. No va a romper. El PNV depende absolutamente del PSOE", afirma contundente el periodista Juanma Lamet. En el vídeo, los detalles.

El periodista Juanma Lamet, de 'El Mundo', analiza el mensaje del PNV al presidente del Gobierno. En la sesión de control de este miércoles, el PNV ha movido ficha y ha metido presión a Sánchez.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, cree que estamos "nadando el último largo de la legislatura" y ha pedido a Sánchez que si no presenta los Presupuestos Generales del Estado, "disuelva la Cámara y convoque elecciones". Vaquero considera "extravagante" hablar de las cuentas "teniendo en cuenta la agenda judicial", algo que "ni el Mundial puede eclipsar".

El periodista Daniel Basteiro consideraba que esto de 'o Presupuestos o elecciones', era una vía que le puede convenir al propio Gobierno para ir con un relato a unas elecciones que ya estaríamos hablando probablemente de un adelanto poco menos que técnico. Algo en lo que también está de acuerdo el propio Lamet y así lo argumenta.

"Es una ventana de oportunidad que se abre el presidente del Gobierno para tener en su mano esa posibilidad de adelantar las elecciones por delante de las municipales y autonómicas, como lo están pidiendo sus alcaldes, sus presidentes y líderes federales", afirma.

Ahora bien, "no nos engañemos, el PNV no va a dejar caer al Gobierno, ni ahora ni cuando no se aprueben los Presupuestos", asegura contundente el periodista.

"El PNV depende del PSOE en las tres diputaciones vascas, en la Lehendakaritza y en las tres capitales. No va a romper. El PNV depende absolutamente del PSOE. Esta es una más", concluye Lamet. En el vídeo podemos ver al completo su análisis, donde valora también la enmienda que registraron PP y Junts este martes para votar si hubiera o no elecciones.

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