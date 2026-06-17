Basteiro analiza la petición del PNV a Sánchez de 'o Presupuestos o elecciones': "Esta vía le conviene al Gobierno"

El portavoz del PNV, Maribel Vaquero, cree que estamos "nadando el último largo de la legislatura" y ha pedido a Sánchez que si no presenta los Presupuestos Generales del Estado, "disuelva la Cámara y convoque elecciones". El periodista Daniel Basteiro lo analiza en este vídeo.

Si ayer era Junts quien movía ficha y metía presión a Pedro Sánchez registrando una enmienda, junto con el PP, en la que pedían votar para exigir elecciones, enmienda que fue rechazada por la Mesa del Congreso, hoy era el PNV.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, cree que estamos "nadando el último largo de la legislatura" y ha pedido a Sánchez que si no presenta los Presupuestos Generales del Estado, "disuelva la Cámara y convoque elecciones". Vaquero considera "extravagante" hablar de las cuentas "teniendo en cuenta la agenda judicial", algo que "ni el Mundial puede eclipsar".

En primer lugar, con respecto a la enmienda de PP y Junts, que finalmente el PP, tras su negativa en el Congreso, llevará al Senado donde tiene mayoría, Daniel Basteiro, periodista y corresponsal político de Bloomberg en España, señala que estos debates políticos son para políticos a los que desde los medios de comunicación damos un cierto halo de solemnidad. Pero esto realmente no tiene ninguna trascendencia".

Porque, realmente, es todo "bastante más fácil", asegura Basteiro: "Aquí solo puede haber una decisión personal del presidente, que es o que dimita o que convoque elecciones. No parece que vaya a ocurrir. Puede haber también una cuestión de confianza que solo puede presentar el Gobierno y que no va a presentar. O puede haber una moción de censura que solo puede presentar la oposición y que tampoco va a presentar porque no le dan los votos. El resto es darle vueltas a algo que no tiene más".

Por su lado, con respecto al mensaje del PNV a Pedro Sánchez, el periodista sí le da más importancia: "Este es el verdadero termómetro, el canario en la mina, del que a veces se habla. Uno porque Junts no quiere hacer nada solo, y entrar en una moción de censura donde esté Vox es evidentemente lo último que quieren hacer, y dos, porque el PNV se juega más y es el poder en el País Vasco".

Sin embargo, y según analiza el periodista, "aquí se traza una vía: o Presupuestos o elecciones, pero es una vía que le puede convenir al propio Gobierno para ir con un relato a unas elecciones que ya estaríamos hablando probablemente de un adelanto poco menos que técnico".

Es decir, ¿por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanta prisa? Va a haber elecciones. Y si no hay Presupuestos, probablemente se adelanten", concluye Basteiro.

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