El "juego al despiste" de Ábalos, que no desmiente que sea él el filtrador de los mensajes con Sánchez

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, no niega ser la fuente de las filtraciones de mensajes con el presidente del Gobierno, publicadas por El Mundo. Según Irene Dorta, periodista de El Independiente, Ábalos "juega al despiste" al no desmentir su implicación, ya que no sería un delito ser el filtrador. Ábalos ha expresado su enfado con el Gobierno por la atención a esta filtración política, mientras que otras sobre su vida personal han sido ignoradas. A pesar de sufrir filtraciones durante 17 meses, Ábalos considera estas recientes como "una chorrada" y no planea denunciarlas.