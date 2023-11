Juanma Romero ha indicado en Al Rojo Vivo que es "evidente" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha tenido que acabar cambiando de postura sobre la ley de amnistía.

Sin embargo, ha dejado claro que esa negativa hacía referencia a la propuesta que hacían los independentistas. "No sabemos qué es lo que se va a registrar en el Congreso, no tiene por qué ser lo que dicen los independentistas", ha señalado.

Además, ha incidido en que si el PSOE ha tenido que cambiar de posición es porque no consiguió la mayoría en las elecciones, lo que hace que se vean obligados a tener que pactar. Un momento que ha aprovechado para recordar que él no es el único político que ha tenido que tomar medidas que en un principio no contemplaban.

"Aznar no se presentó a las elecciones del año 96 diciendo que iba a dar la mayor cesta de impuestos a los territorios o que iba a suprimir el servicio militar obligatorio", ha señalado.

Por otro lado, sobre la postura del PP de iniciar una reforma en el Senado para poder dilatar la ley de amnistía, el periodista ha recordado que cuando no se tiene la mayoría es necesario pactar. "Lo que no puede ocurrir es que, como al PP no le gusta, se tengan que estar celebrando elecciones hasta que salga lo que ellos quieren", ha recalcado.