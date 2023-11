Manuel Cobo ha indicado que Sánchez ha llegado a un acuerdo sobre la amnistía con Junts y ERC "mintiendo". El exdiputado del PP ha indicado que el presidente en funciones ha hecho de su necesidad "la aceptación de cualquier indecencia o humillación".

En concreto, Cobo ha argumentado su acusación recordando que en el pasado el líder del PSOE dejó claro que no iba a aceptar la amnistía. "No es que hayan tenido que aceptar cosas que no estaban en su programa, es que han hecho lo contrario de lo que dijeron", ha destacado.

De hecho, ha recordado que Pedro Sánchez no fue el único en negar que esto pudiese ocurrir, destacando que Carmen Calvo también se pronunció sobre este asunto asegurando que la ley de amnistía "era inconstitucional". "¿Qué va a votar ahora?", ha preguntado en Al Rojo Vivo.