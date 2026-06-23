Juanma Romero desvela qué piensan en el PSOE de la condena de Ábalos: "Como lo dan por amortizado desde hace tiempo, consideran que es el pasado"

El periodista Juanma Romero señala en este vídeo qué piensan en el PSOE tras la condena de 24 años de cárcel del que fuera su exsecretario de Organización y número tres del partido.

Tras la condena de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos por el caso mascarillas, el periodista Juanma Romero revela en este vídeo cómo se sienten o qué piensan desde el que fuera su partido.

"Como lo daban por amortizado desde hace muchos meses, consideran que Ábalos, en cierta medida, es como el pasado, el pasado de sus vidas, con lo cual no dan tampoco mayor importancia a esto, más allá de la severidad de las penas, obviamente", informa el periodista, señalando que ellos, desde el PSOE, consideran "sobre todo, que ya actuaron en su momento echando al exministro Ábalos en el año 2024, en febrero, en cuanto a su mano derecha, cuando Koldo García fue detenido.

"Y con eso consideran que ya se asumieron las responsabilidades en ese momento. Por lo tanto, consideran que ese es un capítulo pasado, igual que también actuaron con cierta celeridad o con mucha celeridad cuando se conoció el informe demoledor de la UCO sobre Santos Cerdán", añade Romero.

Por ello, destaca el periodista que los comunicados de ayer de la Moncloa y de Ferraz ni siquiera citaban por sus nombres propios a Ábalos y a Koldo. Pero "evidentemente que este caso de Ábalos no es un personaje menor, ni muchísimo menos", concluye

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