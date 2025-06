Juanma Romero analiza la petición del juez Peinado de imputar al ministro Bolaños: "Lo importante no es lo que diga él, sino el Supremo"

El juez Juan Carlos Peinado, magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, ha pedido al Supremo imputar al ministro Félix Bolaños por la contratación de la secretaria de la mujer del presidente, al apreciar indicios de malversación y falso testimonio. Como está aforado, el juez ha elevado una exposición razonada al alto tribunal.

El periodista Juanma Romero, de El Independiente, asegura que esta decisión del juez no les pilla por sorpresa en La Moncloa, era algo que daban casi por hecho: "Lo que sí me ha sorprendido es el momento. Pensé que iba a aprovechar más la cercanía de unas elecciones, dada su 'instrucción exótica', una instrucción de la que no sabemos cuál es el objetivo", señala Romero; algo que no ocurre con el caso Koldo, que "sí sabemos hacia dónde va la causa".

Sin embargo, en esta causa que instruye Peinado, "el juez ha disparado en varios sentidos sin que sepamos, un año y pico después, cuál es el delito y la sospecha. Porque, de momento, no hay nada fundado. Por lo tanto, en esta ocasión lo importante es lo que diga el Tribunal Supremo: si va a admitir o no esta exposición razonada del juez Peinado", concluye Romero.