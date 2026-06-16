Juanma Romero analiza el caso de las cloacas: "Lo que intenta el PSOE es intentar encapsular todo en Santos Cerdán y Leire Díez"

El periodista Juanma Romero valora en este vídeo las reacciones que está teniendo el PSOE acerca de las informaciones e informes de la UCO que vamos conociendo acerca del llamado caso Leire.

El periodista Juanma Romero, de El Independiente, recuerda que el objetivo de la trama o caso Leire Díez se montó para supuestamente intentar torpedear las investigaciones que afectaban al entorno del presidente del Gobierno, aunque no consiguieron conseguir ese objetivo.

Además, sostiene Romero, también se ha acreditado por parte de la UCO "la infiltración de Leire Díez en las estructuras del partido, ya no solo con Santos Cerdán, sino también con Mercedes González [directora de la Guardia Civil], que a mi juicio, políticamente, no sé penalmente, está bastante amortizada por sus supuestas sucesivas mentiras".

Según informa el periodista, tras la rueda de prensa que ofreció este lunes la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, "ahora mismo, lo que está intentando el partido es levantar un cortafuegos e intentar encapsular todo esto que ocurrió en Santos, Cerdán y Leire Díez con colaboradores necesarios como eran, por ejemplo, el personal de Ferraz, a quien efectivamente daban órdenes, y que todo se queda ahí circunscrito".

Ahora bien, "el peligro es que el incendio sobresalga o sobrepase ese círculo que pretende tender la dirección para intentar, lógicamente, protegerse", matiza y concluye Romero. En el vídeo podemos ver al completo su intervención, que finaliza con la posición del PSOE sobre si querellarse o no contra Leire Díez: "No lo descartan", subraya.

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