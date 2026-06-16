Ainhoa Martínez reacciona a las palabras del PSOE sobre Leire: "Es incomprensible que se vuelva a la estrategia de caricaturizarla, es un error de libro"

La periodista ha reaccionado a las declaraciones de Diana Morant en HuffPost sobre Leire Díez, criticando la estrategia de caricaturización: "Creo que este discurso tiene las patas muy cortas… es un error de libro".

La periodista de 'ABC' Ainhoa Martínez ha reaccionado a las declaraciones de Diana Morant en HuffPost sobre Leire Díez, a quien ha definido como "una Antoñita la Fantástica. No sé ni si ella se creía su propia historia".

En respuesta, Ainhoa Martínez ha señalado: "Me parece incomprensible que se mantenga esta estrategia de caricaturizar a Leire Díez cuando sus fantasías de Antoñita la Fantástica han quedado acreditadas por las investigaciones. Nos dice la ministra Morant que se encontró con algún ingenuo Santos Cerdán. Un ingenuo. Las tareas que realizaron para desestabilizar procesos judiciales y causas contra el Gobierno y el círculo del presidente eran humo, pero estamos viendo cómo quedan acreditadas por la Unidad Central Operativa".

Y ha concluido: "Creo que este discurso tiene las patas muy cortas y lo estamos viendo a medida que avanza la investigación. Creo que es un error de libro".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido