Juanma Lamet, sobre la revalorización de las pensiones: "Falta vocación para no tratar a los ciudadanos como tontos"

Para el periodista de 'El Mundo', el rechazo al decreto que incluía la revalorización de las pensiones demuestra que el Gobierno "ha picado en hueso" y que este tipo de chantaje parlamentario ya no funciona en un Congreso sin mayorías claras.

El Gobierno vuelve a tropezar con la aritmética parlamentaria. El Congreso ha rechazado este martes un decreto que incluía la revalorización de las pensiones y la prórroga de la moratoria de los desahucios, tras el voto en contra de PP, Vox y Junts, en un nuevo revés para el Ejecutivo.

Antes de la votación, el periodista de El Mundo Juanma Lamet ha analizado la situación en Al Rojo Vivo y ha apuntando a una falta de estrategia por parte del Ejecutivo. "Hay un cierto punto de indolencia parlamentaria", señaló, y ha añadido que al Gobierno "le falta la vocación de no tomar a los ciudadanos por tontos", cuando —subrayó— "todos los españoles saben que hay una mayoría muy amplia a favor de revalorizar las pensiones".

Lamet ha criticado que el Ejecutivo haya optado por agrupar medidas de amplio consenso con otras más controvertidas. "Desgájese y hágase las cosas de manera seria", ha reclamado.

A su juicio, el Gobierno "ha picado en hueso", porque "este tipo de chantaje parlamentario ya no le funciona", en un Congreso cada vez más fragmentado y sin mayorías estables.

