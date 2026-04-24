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Juanma Lamet reacciona a la declaración de Rajoy en el juicio de la Kitchen: "El expresidente prefiere quedar de inútil que de muñidor"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy declaraba este jueves, como testigo, en el juicio de la llamada operación Kitchen. El periodista Juanma Lamet lo analiza en este vídeo.

Juanma Lamet

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba en su declaración como testigo en el juicio de la operación Kitchen, no recordar ni saber nada de la operación parapolicial, mientras tanto, el que fuera tesorero del PP, Luís Bárcenas, dijo en su testifical tener pruebas contra él.

Rajoy negó destrucción de pruebas, que Bárcenas le entregara un sobre con dinero y, además, aseguró que el extesorero no era una persona de su confianza. Es más, tal como podemos ver en este vídeo, dijo no "tener ni idea" de los famosos mensajes de "hacemos lo que podemos" o Luis, sé fuerte".

"El expresidente del Gobierno prefiere quedar de inútil que de muñidor. Prefiere aparecer como un presidente en Babia mirando a las moscas que pasaban por delante del jurado, que que tener alguna responsabilidad remota", afirma el periodista de El Mundo, Juanma Lamet.

"Es directamente un insulto a la inteligencia", añade el periodista con respecto a la declaración de Rajoy sobre los mensajes a Bárcenas. "Claro que su Gobierno estaba detrás de Kitchen, que es una operación de Estado gravísima para favorecer a un partido usando a la policía y nada menos que los recursos públicos", critica Lamet, para concluir con un tópico, como él dice: "Si lo sabía, mal, y si no lo sabía, peor".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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