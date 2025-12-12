Juanma Lamet, tras la entrevista de Yolanda Díaz: "Está apuntando a cambiar el propósito de la legislatura: resistir no puede ser el argumento"

El periodista Juanma Lamet reacciona en este vídeo a la entrevista que Yolanda Díaz ha realizado en Al Rojo Vivo y en la que ha pedido al presidente del Gobierno reformular "radicalmente" el Gobierno.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, ha exigido a Pedro Sánchez reformular "radicalmente" el Gobierno: "Así no podemos seguir. Es insoportable la corrupción y los puteros", ha asegurado en una entrevista con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

Ha señalado, así, la vicepresidenta que "se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos" y defiende que en estos momentos "toca actuar", al mismo tiempo que ha reconocido que esto mismo se lo ha comunicado a Sánchez estos últimos días.

También, la propia vicepresidenta ha señalado que "ya no estamos en el mes de julio [cuando saltó el caso Santos Cerdán]", tal como recuerda el periodista Juanma Lamet, de El Mundo: "Si esta crisis, el Gobierno la quiso capear prometiendo una regeneración pública, ahora no vale con eso, tiene que haber un cambio estructural, porque nos estamos asomando a un riesgo de colapso político casi sistémico, el hedor de corrupción es tal que es muy difícil de digerir", afirma el periodista.

De este modo, y atendiendo a la petición de Díaz, Lamet explica lo siguiente: "A lo que está apuntando [la vicepresidenta] es a cambiar el propósito de la legislatura: resistir no puede ser el argumento de la obra. Ya no. Ese argumento no le vale a Sánchez". Tiene que haber, insiste y concluye Lamet, "un cambio estructural de regeneración en el que él esté asumiendo las responsabilidades, pero eso requiere de una iniciativa política que hoy por hoy no estamos viendo en el PSOE". En el vídeo podemos ver completa su intervención.

