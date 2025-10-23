Juanma Lamet, ante la declaración de Sánchez en el Senado: "El PSOE ya tiene preparado un escrito con toda la trazabilidad del dinero en efectivo"

"Esta vez el PP tiene bola de partido y no puede dejarse meter un gol con Pedro Sánchez, que es un diputado y parlamentario muy correoso", sostiene el periodista Juanma Lamet. En el vídeo, todos los detalles.

Este próximo 30 de octubre, Pedro Sánchez comparecerá en la comisión del caso Koldodel Senado. Según apunta el periodista Juanma Lamet, de El Mundo, desde el PP no quieren revelar aún qué senador pondrán [para hacer las preguntas a Sánchez], aunque el favorito es Alejo Miranda.

"Esta vez el PP tiene bola de partido y no puede dejarse meter un gol con Pedro Sánchez que es un diputado y parlamentario muy correoso", sostiene el periodista, quien señala que "al PP le viene mejor hacer preguntas enunciativas de fiscal [que es el formato de esta comisión de investigación] que debates, como ha venido haciendo con otros".

En cuanto a los pagos en efectivo del PSOE, confiesa Lamet que le confirman que "el PSOE ya tiene preparado un escrito con toda la trazabilidad de la entrada (que es lo importante) del dinero y la salida en efectivo, porque que se pague en efectivo no hay ningún problema si hay pruebas fehacientes de que se sacó del banco y se metió en la caja".

"Y eso, me dicen, lo tienen y por eso están tranquilos", señala Lamet. Aun así , "se contravino el código ético del PSOE de manera muy recurrente", remata el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.