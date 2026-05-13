Juanma Lamet: "La campaña de Montero iba tan mal que esperaban un fallo del PP y el error lo cometió ella misma"

El periodista de 'El Mundo' analiza en Al Rojo Vivo la polémica por las palabras de María Jesús Montero y reclama más medios y un pacto de Estado contra el narcotráfico.

Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo', se ha referido en Al Rojo Vivo a las polémicas declaraciones de María Jesús Montero sobre la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha y ha asegurado que el error ha agravado una campaña que, a su juicio, ya atravesaba un momento muy delicado para el PSOE andaluz.

"Va tan mal la campaña de María Jesús Montero y están cayendo tanto sus datos internos, incluso por debajo de las previsiones que manejaban, que esperaban el típico error de última hora del Partido Popular. Y al final ese fallo lo ha cometido la propia Montero", ha afirmado.

Lamet ha considerado acertada la posterior rectificación de la vicepresidenta, aunque calificó de "intolerables" sus primeras palabras y aprovechó para denunciar la situación que vive la Guardia Civil frente al narcotráfico en las costas andaluzas: "La lucha contra el narco es completamente desigual. Los narcotraficantes tienen armas largas, mejores motores, más tecnología y más recursos. Desmienten por completo el discurso de que están acorralados".

El periodista ha asegurado que los clanes han logrado imponer "la ley del miedo" en algunas zonas de la costa andaluza y onubense: "Han amedrentado a pueblos enteros, a familias de jueces y a muchísima gente que vive con miedo. Y mientras tanto, la Guardia Civil sigue sin contar con todos los medios necesarios".

En ese sentido, ha defendido que el Estado debe reforzar urgentemente los recursos de las fuerzas de seguridad para evitar que hechos así vuelvan a repetirse: "Hay que darles más fondos, más capacidad y más herramientas para combatir al narco. Porque además intentan matarles".

Lamet también se refirió al clima vivido durante el funeral de los agentes y consideró comprensible la reacción de parte de los asistentes ante la ausencia de representantes del Gobierno: "Que no acudiera el ministro del Interior como representante institucional hace daño al cuerpo y a las familias. Y es lógico que, dentro del dolor y el duelo, haya personas que silben o protesten. A quien le han matado a un familiar se le debe permitir desahogarse como quiera".

Por último, ha reclamado un gran acuerdo político para afrontar el problema del narcotráfico más allá de la campaña electoral: "La política tiene que trascender la campaña y alcanzar un pacto de Estado. Porque al final esto también va de recursos. Si los narcotraficantes campan a sus anchas, tienen Kaláshnikovs y la Guardia Civil no puede hacerles frente, entonces el problema es muchísimo más grave de lo que algunos quieren admitir".

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