El candidato por Ciudadanos a las elecciones de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que, si su formación solo saca un escaño (cifra que le auguran las encuestas) tras las elecciones de este domingo 19 de junio, se irá: "En política, como en todo en la vida, hay que tener dignidad y yo la tengo", ha dicho Marín en Al Rojo Vivo.

A pesar de ello, Marín se ha mostrado confiado, pues señala que las encuestas siempre le han tratado mal. "El domingo no te queda duda de que los andaluces van a dar una sorpresa a los sondeos", ha expresado al presentador de laSexta, Antonio García-Ferreras. El candidato ha añadido que los sondeos han cambiado para bien en las últimas semanas.

Marín cree que el domingo será un día decisivo para los andaluces y no tanto para su formación, Ciudadanos. "Si no somos nosotros se va a montar un lío de narices", ha respondido a las preguntas del periodista. Así, ha instado a los votantes del PSOE a que vuelvan a confiar en él, como dice que hicieron en las elecciones de 2018. "Hay muchos votantes del PSOE que ya confiaron en nosotros en 2018, vinieron a ciudadanos porque era el voto útil y el voto decisivo. A ellos apelo este domingo". El candidato ha pedido su voto señalando que para gobernar "una tierra hay que amarla y hay que sentirla". "Por ejemplo, la señora Olona no representa lo que somos los andaluces", ha señalado.

Desde Sanlúcar de Barrameda, su localidad, ha asegurado que, en el caso de que su formación desaparezca del parlamento andaluz y que Juanma Moreno le proponga unirse al proyecto del PP, lo rechazaría. "Yo no estoy en el proyecto de Juanma moreno. Si Ciudadanos forma parte del gobierno estaré en el gobierno".