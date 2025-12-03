José Zaragoza (PSC) defiende que hay "legislatura": "Junts tampoco está cerrado a que los acuerdos se concreten"

¿Qué ha dicho? El coordinador del PSC en el Congreso ha explicado que si se han producido "incumplimientos" es porque a veces hay dificultades. "Eso no quiere decir que no queramos cumplir", ha asegurado.

José Zaragoza ha explicado por qué se han producido "incumplimientos" en los acuerdos con Junts, tal y como ha reconocido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El coordinador del PSC en el Congreso ha indicado que hay muchos acuerdos que necesitan que se voten. De esta forma, ha señalado que a veces se hace difícil poder conseguirlos, dejando claro que eso no quiere decir que no quieran "cumplir" con lo pactado. "Seguiremos insistiendo", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que no van a "rendirse" y que seguirán buscando acuerdos. "Es evidente que la vida parlamentaria tiene un camino, que es la búsqueda de acuerdos", ha explicado.

Por tanto, ha reconocido que cree que Junts tampoco está cerrado a que los acuerdos "se concreten". "Si llevamos a votación cosas que hemos pactado con ellos, votarán a favor", ha indicado, añadiendo que cree que todavía hay "legislatura por delante" y voluntad política para seguir haciendo reformas que mejoren la vida de la gente.

"Los acuerdos están roto y hay que conseguir nuevos acuerdos para que se consiga llevar adelante lo que pactamos anteriormente", ha zanjado.

